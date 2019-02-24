Hyundai откажется от традиционного рычага коробки передач в новой Sonata

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Hyundai откажется от традиционного рычага коробки передач в новой Sonata

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Фото: © Pixabay

Сочетаться она будет с турбированными моторами мощностью 250 и 280 лошадиных сил.

Новая версия автомобиля Hyundai Sonata появится без традиционного рычага коробки переключения передач, вместо которого будут использоваться три кнопки. Об этом сообщает Thekoreancarblog.

Выбрать на центральной консоли можно будет три варианта работы трансмиссии. То же самое можно увидеть и на новом внедорожнике Hyundai Palisade.

<p>Фото: © Thekoreancarblog</p>

Сочетаться коробка передач будет с турбированными моторами мощностью 250 и 280 лошадиных сил объёмом 2 и 2,5 литра. Начало продаж новой модели запланировано на май 2019 года.

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