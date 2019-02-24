Сборная России стала второй в командном спринте на лыжном чемпионате мира

Читайте также

Сборная России стала второй в командном спринте на лыжном чемпионате мира

257

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Сборная России по лыжным гонкам (Глеб Ретивых, Александр Большунов) заняла второе место в командном спринте на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

На последнем этапе Большунов попробовал уйти в отрыв, однако в одном из подъёмов упустил норвежца Йоханеса Клебо, который в итоге сумел убежать от преследователей и принести своей команде очередное золото. В составе скандинавов также бежал Эмиль Иверсен.

Бронзу взяли итальянцы Франческо Де Фабиани и Федерико Пелегрино.

Отметим, что в аналогичном виде программы у женщин россиянки остались четвёртыми.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×