Сборная России стала второй в командном спринте на лыжном чемпионате мира

Сборная России по лыжным гонкам (Глеб Ретивых, Александр Большунов) заняла второе место в командном спринте на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
На последнем этапе Большунов попробовал уйти в отрыв, однако в одном из подъёмов упустил норвежца Йоханеса Клебо, который в итоге сумел убежать от преследователей и принести своей команде очередное золото. В составе скандинавов также бежал Эмиль Иверсен.
Бронзу взяли итальянцы Франческо Де Фабиани и Федерико Пелегрино.
Отметим, что в аналогичном виде программы у женщин россиянки остались четвёртыми.
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