"Манчестер Сити" заподозрили в подкупе агента 14-летнего футболиста

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обвиняют в финансовых махинациях, связанных с оплатой трансфера несовершеннолетнего футболиста Джейдона Санчо 2015 году. Об этом сообщает издание Spiegel.

Как отмечается, во время трансфера полузащитника "Уотфорда" Санчо в марте 2015 года клуб вовлёк в переговоры третье лицо. После того как контракт был подписан, "Манчестер Сити" нанял в клубную структуру человека по имени Эмека Обаси.

Согласно записям в официальных документах, параллельно с проведением трансфера клуб заплатил Обаси 230 тысяч евро за скаутинг в Южной Америке. На момент заключения сделки Санчо было 14 лет, а, согласно регламенту, футболисты младше 16 лет не могут иметь агента.