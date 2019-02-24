"Манчестер Сити" заподозрили в подкупе агента 14-летнего футболиста

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обвиняют в финансовых махинациях, связанных с оплатой трансфера несовершеннолетнего футболиста Джейдона Санчо 2015 году. Об этом сообщает издание Spiegel.
18-jähriger Bundesliga-Star: So angelte sich der BVB Jaden Sancho https://t.co/8MNGEnGX89 pic.twitter.com/9j7FxmOR2u— SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 23 февраля 2019 г.
Как отмечается, во время трансфера полузащитника "Уотфорда" Санчо в марте 2015 года клуб вовлёк в переговоры третье лицо. После того как контракт был подписан, "Манчестер Сити" нанял в клубную структуру человека по имени Эмека Обаси.
Согласно записям в официальных документах, параллельно с проведением трансфера клуб заплатил Обаси 230 тысяч евро за скаутинг в Южной Америке. На момент заключения сделки Санчо было 14 лет, а, согласно регламенту, футболисты младше 16 лет не могут иметь агента.
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