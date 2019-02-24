В Северной Осетии полковника полиции арестовали за взятку $100 тысяч

Сотрудник правоохранительных органов потребовал денег от главы сельского поселения, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

В Северной Осетии полковника полиции арестовали за взятку в размере 100 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт республиканского Следственного управления СК РФ.

— Подозреваемый, в служебном кабинете встретившись с одним из глав сельского поселения Республики Северная Осетия — Алания, потребовал от него 100 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проводимой в отношении него проверки сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

Глава администрации обратился в ФСБ, и спустя неделю полковника полиции задержали при получении взятки в размере 6,7 миллиона рублей (около 100 тысяч долларов. — Прим. Лайфа). Суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время ему будет выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере.