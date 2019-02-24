Сбивший двух пешеходов в центре Петербурга был лишён прав в 2018 году

Знакомые водителя с трудом верят в произошедшее, поскольку, по их словам, мужчина был верующим человеком, никогда не курил и не употреблял спиртное.

Мужчина, сбивший насмерть двух человек на Невском проспекте в Санкт-Петербурге минувшей ночью, был лишён права водить автомобиль ещё в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Правоохранители отмечают, что водитель сначала столкнулся с двумя автомобилями, а затем выехал на тротуар, где сбил пятерых человек, двоих из них насмерть.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, виновником аварии оказался уроженец Азербайджана. В Северную столицу он приехал около 10 лет назад. Перед тем как сесть за руль, мужчина отдыхал в одном из баров города. По данным телеграм-канала Life Shot, мужчину зовут Мурад Касымов. Его знакомые отмечают, что он был верующим человеком, никогда не курил и не употреблял спиртное.

— Лет уже 8–10 он был в сторону верующего, очень сильно. В день три-четыре раза молился. Ни в рестораны, ни в кафе, ни в какие клубы не ходил. Говорил, что всё это грех, — рассказал один из знакомых.

Напомним, что в результате аварии также пострадали три человека. Как сообщила на своей странице в "Твиттере" вице-губернатор города Анна Митянина, в больнице остаются женщина в стабильно тяжёлом состоянии и двое мужчин в состоянии средней тяжести.

Ранее Лайф публиковал видео с места страшной аварии в Санкт-Петербурге. Ролик не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.