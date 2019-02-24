Эксперты рассказали, когда заработают новые правила для авиапассажиров

Специалисты также отметили высокое количество убыточных аэропортов, которые ещё не готовы технически к использованию электронного посадочного документа.

Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с RT оценил введение новых правил посадки в самолёт, назвав важное условие, при котором это будет возможно.

— Надо иметь в виду, что эти талоны будут использоваться только в тех аэропортах, которые к этому готовы. У них должна быть своя система учёта предполётного досмотра, только в этом случае возможно использование посадочного талона в электронном виде, — заявил Янков.

По его словам, сейчас от аэровокзальных комплексов не требуют установки нового оборудования для обеспечения посадки по электронным талонам. Однако на Севере и Дальнем Востоке остаётся немало аэропортов, которые ведут убыточную деятельность и ещё не готовы технически к работе по новым правилам.

Янков также отметил, что нововведение позволит сократить количество используемой бумаги.

Ранее Лайф сообщал, что в России вступили в силу изменения правил посадки пассажиров в самолёт. Теперь граждане смогут это сделать, используя электронный посадочный талон, который будет присылаться им при прохождении онлайн-регистрации.