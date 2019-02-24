Украинка отправляла с телефона отца угрозы кандидату в президенты

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Украинка отправляла с телефона отца угрозы кандидату в президенты

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Подозреваемая рассказала правоохранителям, что пошла на это, потому что поддерживает другого политика.

Сотрудники Национальной полиции Украины завели уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Львовской области, которая писала угрозы одному из кандидатов в президенты Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в "Фейсбуке".

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— Она посылала угрозы с телефона отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата, — говорится в сообщении.

Кем был тот самый кандидат и кого поддерживает подозреваемая, правоохранители не сообщают.

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