Украинка отправляла с телефона отца угрозы кандидату в президенты

Подозреваемая рассказала правоохранителям, что пошла на это, потому что поддерживает другого политика.

Сотрудники Национальной полиции Украины завели уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Львовской области, которая писала угрозы одному из кандидатов в президенты Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в "Фейсбуке".

— Она посылала угрозы с телефона отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата, — говорится в сообщении.

Кем был тот самый кандидат и кого поддерживает подозреваемая, правоохранители не сообщают.