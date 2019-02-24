"Любил Россию". Стала известна личность американца, погибшего в ДТП в Петербурге

Знакомые американца отметили, что мужчине очень нравился Санкт-Петербург, поэтому он часто туда приезжал и даже хотел выучить русский язык.

Стала известна личность гражданина США, погибшего в результате страшной аварии в центре Санкт-Петербурга. По данным телеграм-канала Life Shot, мужчину зовут Тодд Кроуэл. Знакомые американца рассказали, что он очень любил Россию и ему нравилось путешествовать по нашей стране.

— Он любил Россию и путешествовать именно по нашей стране. Ездил даже в Сибирь, ему всё нравилось. Мы частенько пересекались в караоке-барах. Средства у него точно были, — сказал один из знакомых.

По его словам, Кроуэл не проживал в Санкт-Петербурге на постоянной основе, но очень часто сюда приезжал, любил этот город и даже хотел выучить русский язык.

Напомним, что страшная авария, которая унесла жизни двух человек, произошла минувшей ночью на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД России, мужчина на BMW сначала столкнулся с двумя автомобилями, а затем выехал на тротуар. В результате ДТП также пострадало три человека, они находятся в больнице в состоянии разных степеней тяжести.

Как отмечалось, виновником аварии оказался уроженец Азербайджана Мурад Касымов. В Северную столицу он приехал около 10 лет назад. Знакомые мужчины отзываются о нём как о порядочном человеке.

Ранее Лайф публиковал видео с места страшной аварии в Санкт-Петербурге. Ролик не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.