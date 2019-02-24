Рейс из Праги в Сеул вернулся обратно из-за утечки топлива

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Рейс из Праги в Сеул вернулся обратно из-за утечки топлива

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Рейс авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул был вынужден вернуться в аэропорт чешской столицы после трёх часов полёта. Об этом свидетельствуют данные портала flightradar24.com.

<p>Фото: © Flightradar24.com</p>

Airbus A330 был вынужден развернуться в районе Казани и направиться обратно в аэропорт Вацлава Гавела. По словам представителя аэропорта, причиной послужила утечка топлива.

Пострадавших в результате инцидента нет. Самолёт был отправлен на технический контроль.

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