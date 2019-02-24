В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

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В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

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Фото: © flickr/Thomas

Неизвестный вскрыл дверь, проник в помещение и забрал деньги, после чего сбежал.

В Донском районе Москвы неизвестный похитил 1,2 млн рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

— Неизвестный путём отжатия двери проник в помещение организации по указанному адресу (учредителем является жена заявителя), неустановленным способом взломал сейф, — говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошёл по адресу Загородное шоссе, дом 7, корпус 3. В полицию обратился неработающий гражданин 1990 года рождения, жена которого является учредителем заведения.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится в том числе наркологическая клиника певца Стаса Пьехи.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве у студента украли часы, деньги и телефон на общую сумму 1,8 млн рублей.

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