"Лестер" отправил в отставку главного тренера Клода Пюэля

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"Лестер" отправил в отставку главного тренера Клода Пюэля

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Фото: © Instagram/lcfc

Английский футбольный клуб "Лестер" отправил в отставку главного тренера команды Клода Пюэля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

— Клуб хотел бы поблагодарить Клода за его усилия по руководству командой в течение 16 месяцев и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении.

Последним матчем француза стала встреча с клубом "Кристал Пэлас", в которой "лисы" уступили со счётом 1:4. Француз руководил командой с октября 2017 года.

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