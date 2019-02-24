"Лестер" отправил в отставку главного тренера Клода Пюэля

Английский футбольный клуб "Лестер" отправил в отставку главного тренера команды Клода Пюэля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up — Leicester City (@LCFC) 24 февраля 2019 г.

— Клуб хотел бы поблагодарить Клода за его усилия по руководству командой в течение 16 месяцев и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении.

Последним матчем француза стала встреча с клубом "Кристал Пэлас", в которой "лисы" уступили со счётом 1:4. Француз руководил командой с октября 2017 года.