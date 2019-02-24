Около 6 тысяч человек участвуют в акции памяти Немцова в Москве

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Около 6 тысяч человек участвуют в акции памяти Немцова в Москве

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Около шести тысяч человек принимают участие в акции памяти политика Бориса Немцова в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Проведение мероприятия согласовано с властями города. Охрану правопорядка и безопасности людей обеспечивают полицейские и сотрудники Росгвардии.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

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