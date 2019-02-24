Горячий чай и добрые слова. В Подмосковье прошла акция "В тёплый путь!"

Транспортные компании Подмосковья "Стартранс", "Домтрансавто" и "Ранд-Транс" провели акцию "В тёплый путь!". Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

В рамках акции водителей автобусов, а также пассажиров, ожидающих общественный транспорт на остановках в подмосковных Химках, Долгопрудном и Люберцах, угощали горячим чаем и шоколадом и говорили тёплые слова.

— Мы хотели в этот замечательный день поздравить всех мужчин с их праздником. Нам кажется, что чай и шоколад — это всё, что нужно в этот морозный день, поэтому акция называется "В тёплый путь", — отмечают организаторы.

На бумажных стаканчиках, в которых раздавался чай, были написаны послания, чтобы поднять настроение.