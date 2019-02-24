Песков назвал тему переговоров Путина с Нетаньяху

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Песков назвал тему переговоров Путина с Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин проведёт в Москве 27 февраля встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что сейчас ведётся подготовка этой встречи. По словам Пескова, российский лидер обсудит с премьером Израиля вопросы сирийского урегулирования.

Напомним, что ранее Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор.

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