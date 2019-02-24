ВМС Ирана впервые запустили крылатую ракету c подлодки с большой глубины

Данный манёвр военные совершили с целью проверки системы атаки из зон, неуловимых вражескими радарами.

Военно-морские силы Ирана впервые запустили крылатую ракету с подлодки класса "Гадир", находившейся на большой глубине. Об этом говорится в заявлении на сайте армии республики.

— В третий день учений "Велаят-97" подводная лодка класса "Гадир" Военно-морских сил Ирана успешно запустила крылатую ракету, — указано в сообщении.

По словам военных, из-за того что ракеты, запускаемые с подлодок, имеют ограниченную дальность действия и само судно может быть замечено противником во время запуска, эксперты из ВМФ и Министерства обороны Ирана впервые настроили запуск снаряда по условной вражеской цели с большой глубины.

В Армии Ирана также сообщили, что другие подводные лодки ВМС страны, среди которых судна класса "Тарек" и "Фатех", способны к пуску ракет из подводного положения по наводным целям.

Как ранее писал Лайф, в Иране сообщили о перехвате управления американским беспилотником MQ-9 Reaper.