Центральный аппарат СК взял под контроль расследование ДТП в Петербурге

Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял под контроль расследование ДТП с двумя погибшими в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

— Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 23 февраля в Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана Мурад Касымов въехал в толпу людей на Невском проспекте. В результате ДТП погибли два человека, ещё трое пострадали. Ранее Лайф публиковал видео с места аварии. Ролик не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Как стало известно позже, Касымов был лишён прав в 2018 году.