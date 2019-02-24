"Они придурки". Пригожин пригласил MARUV выступить на Евровидении-2020 от России

Продюсер также отметил, что с большим удовольствием поработал бы с этим проектом.

Российский продюсер Иосиф Пригожин пригласил певицу MARUV, которая стала победительницей украинского отбора на Евровидение-2019, представлять Россию на следующем конкурсе. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Я считаю, что MARUV не стоит расстраиваться. У неё сумасшедший потенциал. Они [украинцы] придурки, они не умеют гордиться своими героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, — заявил продюсер.

Кроме этого, он отметил высокий потенциал певицы и сказал, что ему было бы интересно поработать с таким проектом.

Напомним, жюри украинского финального отборочного конкурса на Евровидение-2019 присудило победу MARUV. Однако решение о том, поедет ли она в Израиль от страны, будет принято в течение двух суток из-за концертов певицы на территории РФ.

Ранее вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко заявил, что на музыкальном конкурсе Незалежную не должны представлять исполнители, которые дают концерты в России.