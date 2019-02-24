На данный момент мужчина задержан, в результате случившегося никто не пострадал.

Неизвестный захватил самолёт во время перелёта из Дакки в Дубай, после чего борт совершил экстренную посадку в аэропорту города Читтагонг в Бангладеш. Видео с воздушным судном опубликовал телеграм-канал Life Shot.

По данным bdnews24, самолёт совершил посадку примерно в 17:15 по местному времени (14:15 мск). Позже все пассажиры покинули борт.

— Самолёт был угнан. Я не могу сообщить каких-либо дополнительных деталей в данный момент, — рассказал журналистам представитель авиакомпании.

На данный момент известно, что захвативший самолёт был задержан во время штурма. Никто из заложников не пострадал. Изначально преступник требовал, чтобы ему дали поговорить с премьер-министром Бангладеш.