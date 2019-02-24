"Очень полезны". Трамп оценил санкции против КНДР, введённые Россией и Китаем

Ограничения были введены Москвой и Пекином в рамках выполнения резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Северной Кореи.

Американский лидер Дональд Трамп назвал очень полезными санкции против КНДР, которые ввели Россия и Китай. Соответствующее обращение президент США написал в "Твиттере".

— Последнее, чего хочет Китай, — это крупномасштабное ядерное оружие прямо по соседству. Санкции, введённые в приграничных районах Китаем и Россией, очень полезны, — сказал Трамп.

Речь идёт о тех ограничениях, которые Москва и Пекин ввели в рамках выполнения резолюции СБ ООН по ситуации вокруг КНДР. На своей странице в "Твиттере" Трамп указал, что утром 24 февраля вылетает в Ханой, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и надеется на продолжение прогресса, который был достигнут на саммите в Сингапуре.

Также американский лидер напомнил, что у него сложились хорошие отношения с председателем КНДР.