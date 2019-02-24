Более 35% избирателей проголосовали на выборах в Молдавии

Самыми активными на участках продолжают оставаться граждане в возрасте от 56 до 70 лет.

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 35% на 16:00 по московскому времени. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК республики.

Самыми активными на участках продолжают оставаться граждане в возрасте от 56 до 70 лет. Голосуют также и за пределами страны. На зарубежных участках проголосовало около 1,5% избирателей.

Напомним, сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы. В этом году они впервые проходят по смешанной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а ещё 51 — по одномандатным округам.