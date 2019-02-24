Нужно сделать перерыв. Учёные назвали самые действенные упражнения для похудения

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Нужно сделать перерыв. Учёные назвали самые действенные упражнения для похудения

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Фото: © Pixabay

Группа учёных из Бразилии и Великобритании выяснила, что наиболее интенсивное сжигание жира происходит при интервальных тренировках.

Как сообщает портал Healthline, небольшие периоды увеличенной физической активности при непродолжительных отрезках отдыха ускоряют расщепление подкожного жира. Так, оптимальными упражнениями для похудения являются спринты, прыжки из глубокого приседа, сочетания прыжка, планки и отжимания.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав результаты более 40 исследований, в которых сравнивали результаты интервальных тренировок и продолжительных занятий с умеренной интенсивностью.

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