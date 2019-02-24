Голикова рассказала, как "в столбик" рассчитывала с Путиным пенсии россиян

По её словам, социальная сфера является самой чувствительной и ёмкой, поэтому при выборе решений и мер, которые будут нужны россиянам, важно не ошибиться.

Президент России Владимир Путин, готовя Послание Федеральному собранию, детально рассчитывал пенсии отдельных категорий россиян "в столбик". Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что социальная сфера является самой чувствительной и ёмкой, поэтому при выборе решений и мер, которые будут нужны россиянам, важно не ошибиться. По словам Голиковой, главе государства важно понимать самые мелкие детали.

— Перед Посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали, как всё-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю, — сказала вице-премьер.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. Медведев призвал немедленно приступить к выполнению озвученных поручений. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.