Боец джиу-джитсу набросился на зрителей — видео

Бразильский боец джиу-джитсу Эрберт Сантуш во время турнира BJJ Stars в Сан-Паулу набросился на толпу зрителей. Видео момента опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, как судья прерывает бой из-за того, что Сантуш получил травму колена. В этот момент в его адрес поступают оскорбления со скамейки его соперника Фелипе Пены. После небольшой перепалки спортсмен решил выяснить отношения другим способом и накинулся на толпу.
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Repúdio total! 👎🏻 Evento lindo! início e meio cheio de feras do JJ, histórias de motivação, exemplos a serem seguidos mas infelizmente na última luta desentendimentos agressões e fim de evento. ISSO NÃO É BRASIL! ISSO NÃO É JIU-JITSU! e por favor mais LUTADORAS em eventos como esses! #thisisnotmyjiujitsu
После этого Сантуша попытались вывести из зала под контролем сотрудников службы безопасности, однако он вновь решил повторить сделанное ранее.
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