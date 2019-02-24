Боец джиу-джитсу набросился на зрителей — видео

Читайте также

Боец джиу-джитсу набросился на зрителей — видео

22

Поводом для этого стали оскорбления, которые он услышал в свой адрес со скамейки соперника.

Бразильский боец джиу-джитсу Эрберт Сантуш во время турнира BJJ Stars в Сан-Паулу набросился на толпу зрителей. Видео момента опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как судья прерывает бой из-за того, что Сантуш получил травму колена. В этот момент в его адрес поступают оскорбления со скамейки его соперника Фелипе Пены. После небольшой перепалки спортсмен решил выяснить отношения другим способом и накинулся на толпу.

После этого Сантуша попытались вывести из зала под контролем сотрудников службы безопасности, однако он вновь решил повторить сделанное ранее.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×