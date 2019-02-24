Москвичей предупредили о жёлтом уровне погодной опасности

В столице и области ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду. Такие метеоусловия продлятся 24 часа.

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Жителей столичного региона предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Как отмечается, 24 февраля с 21:00 ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду, и такие метеоусловия продлятся 24 часа. В ночь на понедельник, 25 февраля, температура в Москве может упасть до –8 градусов, возможен снег.

Ранее Лайф писал о том, что на московских дорогах из-за дымки ухудшилась видимость.