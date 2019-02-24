Гройсман заявил, что минимальная зарплата на Украине выросла в три раза

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о росте минимальной заработной платы в стране в три раза. Об этом сообщает агентство УНН.

По его словам, в 2016 году минимальная зарплата на Украине составляла 50 долларов, в 2019 году — 150 долларов. Кроме того, средняя зарплата по стране также растёт: за три года она выросла в два раза, до 380 долларов.

Как писал ранее Лайф, доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 80 раз.