Голикова заявила об изменении порядка индексации пенсий из-за обращений граждан

Президент России Владимир Путин и российское правительство начали получать от граждан страны обращения о том, что их суммы соцвыплат не поменялись после 1 января 2019 года, когда произошла индексация пенсий. Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", в этой связи произойдёт изменение порядка индексации пенсий.

Она отметила, что многие не получили обещанного из-за ограничения, согласно которому "ниже прожиточного минимума платить нельзя".

— Сейчас будет сделан пересчёт: понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчёт войдёт полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, — сказала Голикова.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Российский лидер отмечал, что индексация пенсий с 1 января этого года привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума. В этой связи многим россиянам перестали выплачивать социальные доплаты, и Путин поручил эту проблему исправить. Глава государства пояснил, что пенсии сначала будут доводить до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию.

О том, что ещё сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.