Мэй заверила, что повторное голосование по Brexit пройдёт до 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести голосование по вопросу выхода страны из ЕС не позднее 12 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Мы не проведём полноценного голосования в парламенте на предстоящей неделе, но мы обеспечим, чтобы это произошло к 12 марта, — заявила Мэй.

Соединённое Королевство должно покинуть состав ЕС уже через шесть недель — 29 марта. А на днях в парламенте страны отвергли новый план правительства по выходу из Евросоюза.