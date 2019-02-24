Мэй заверила, что повторное голосование по Brexit пройдёт до 12 марта

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Мэй заверила, что повторное голосование по Brexit пройдёт до 12 марта

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести голосование по вопросу выхода страны из ЕС не позднее 12 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Мы не проведём полноценного голосования в парламенте на предстоящей неделе, но мы обеспечим, чтобы это произошло к 12 марта, — заявила Мэй.

Соединённое Королевство должно покинуть состав ЕС уже через шесть недель — 29 марта. А на днях в парламенте страны отвергли новый план правительства по выходу из Евросоюза.

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