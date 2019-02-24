"Драка табуретками". Писатель Алексей Иванов высмеял фильм, снятый по его книге

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"Драка табуретками". Писатель Алексей Иванов высмеял фильм, снятый по его книге

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Автор подчеркнул, что экранизация оказалась не только глупой, но и к тому же скучной.

Российский писатель и сценарист Алексей Иванов раскритиковал фильм "Тобол", снятый по его произведению. Комментарий автора опубликовала продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева в "Фейсбуке".

— Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора, — сказал Иванов.

Он отметил, что человеческие отношения в фильме совсем не переданы и весь сюжет сконцентрирован на экшен-сценах и пиротехнике. От добавил, что из всего фильма ему запомнились только каскадёры.

— Я ожидал "Игру престолов", а получил драку табуретками, — заявил Иванов.

По его словам, создатели фильма бездарно распорядились полученным ресурсом.

В 2016 году роман Алексея Иванова "Географ глобус пропил" был признан книгой года.

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