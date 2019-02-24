Жители японской Окинавы выступили против сохранения базы ВВС США

Более 70% жителей японской префектуры Окинава, проголосовавших на референдуме по вопросу передислокации базы ВВС США Футэмма в пределах префектуры, выступили против её сохранения. Об этом свидетельствуют данные экзитполов агентства Kyodo.
Таким образом, абсолютное большинство жителей Окинавы выступили в поддержку своего губернатора Дэнни Тамаки, который является противником размещения базы в префектуре.
Согласно японскому законодательству, итоги референдума не будут иметь юридической силы, поскольку проводятся в отдельно взятом регионе.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени