Жители японской Окинавы выступили против сохранения базы ВВС США

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Жители японской Окинавы выступили против сохранения базы ВВС США

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Фото: © РИА Новости/Иван Захарченко

Несмотря на то что большинство жителей префектуры высказались против размещения базы, итоги референдума не будут иметь юридической силы.

Более 70% жителей японской префектуры Окинава, проголосовавших на референдуме по вопросу передислокации базы ВВС США Футэмма в пределах префектуры, выступили против её сохранения. Об этом свидетельствуют данные экзитполов агентства Kyodo.

Таким образом, абсолютное большинство жителей Окинавы выступили в поддержку своего губернатора Дэнни Тамаки, который является противником размещения базы в префектуре.

Согласно японскому законодательству, итоги референдума не будут иметь юридической силы, поскольку проводятся в отдельно взятом регионе.

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