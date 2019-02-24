Три авиакомпании признали возможность слежки за пассажирами

Правда, перевозчики отрицают факт слежки за пассажирами, утверждая, что установленные в спинках кресел камеры предназначались для другого.

Авиакомпании United Airlines, American Airlines и Singapore Airlines признали, что в спинках кресел их салонов установлены камеры с функцией записи. Об этом сообщает The Independent.

Внимание обратил пассажир сингапурского перевозчика, который увидел камеру в спинке кресла. Впрочем, представители перевозчика признали факт наличия камер, однако отметили, что установлена она была ещё производителем, а в Singapore Airlines её отключили.

В American Airlines рассказали, что камеры в салонах их самолётов предназначены для звонков по видеосвязи, что подтверждает факт того, что они могут записывать. Однако в компании заверили, что никогда не использовали устройства с этой целью.