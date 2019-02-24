В лидерах — классика. Названы десять самых популярных авто в России

Россияне по-прежнему предпочитают передвигаться на отечественных автомобилях. Лучшая из иномарок — седьмая.

Эксперты агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных автомобилей в России.

Для многих будет удивительно, но самой распространённой машиной в РФ оказалась LADA-2107. Следом за "семёркой" расположилась ещё одна классическая модель — LADA-2106, а тройку замыкает трёхдверный LADA 4X4.

В топ-5 также попали легендарные "девятка" и "десятка" от главного отечественного автопроизводителя, а во второй половине списка нашлось место: LADA-2114, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и LADA-2105.