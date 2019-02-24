Вынесли выручку за месяц. Пьеха рассказал подробности ограбления своей клиники

Неизвестный вынес всё, заработанное за месяц. Эти деньги были приготовлены на погашение аренды и выплату зарплаты.

Российский певец Стас Пьеха рассказал подробности ограбления своей наркологической клиники в Москве. Как написал исполнитель на своей странице в "Инстаграме", неизвестный в маске взломал сейф и вынес выручку за месяц.

— Прошлой ночью неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплаты, — написал Пьеха.

Он отметил, что медицинское учреждение зарабатывает столько, чтобы обеспечить само себя. По его словам, бизнес является не совсем прибыльным и не очень привлекательным.

Как сообщалось ранее, неизвестный похитил из клиники Стаса Пьехи 1,2 млн рублей.