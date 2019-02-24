"Дома так будешь". Емельяненко дал пощёчину партнёру по мастер-классу — видео

Спортсмен показывал защиту от захвата шеи, и ему показалось, что напарник "повис" на нём.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал пощёчину партнёру по мастер-классу во время демонстрации технического элемента. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте REDFURYMMA.

37-летний спортсмен показывал приём защиты от захвата шеи, и ему показалось, что напарник "повис" на нём. После этого Емельяненко дал партнёру пощёчину и сделал замечание.

— Не надо так говорить. Дома так будешь, с женой. Комплиментами обмениваться, — сказал Емельяненко.

Как ранее писал Лайф, стали известны дата и место следующего боя Александра Емельяненко.