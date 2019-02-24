Невиновный американец получит $ 21 млн за проведённые 39 лет в тюрьме

Мужчину ранее признали виновным в убийстве своей бывшей девушки и её четырёхлетнего сына.

Власти Калифорнии выплатят 21 миллион долларов американцу, отсидевшему в тюрьме 39 лет за двойное убийство. Об этом сообщает АВС News.

В 2017 году Крейг Коули был помилован губернатором Калифорнии, так как ДНК-анализ, недоступный на момент убийства, подтвердил невиновность осуждённого.

В 1978 году были убиты бывшая девушка Коули Ронда Викт и её 4-летний сын. Мужчину признали виновным и приговорили к пожизненному сроку. В 1989 году один из детективов вновь взялся за это дело и обнаружил множество неточностей.

Ему удалось доказать отсутствие ДНК Коули и наличие ДНК других людей, а также опровергнуть заявление свидетелей, которые якобы видели американца на месте преступления.