"Поберегите себя для весны". ЦОДД призвал водителей в Москве быть аккуратнее

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"Поберегите себя для весны". ЦОДД призвал водителей в Москве быть аккуратнее

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Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских автолюбителей быть внимательнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

В центре отметили, что завтра в городе ожидается снег, сильный ветер и гололёд.

— Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Всё как обычно. Поберегите себя для весны, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщил, что в Москве введён жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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