"Поберегите себя для весны". ЦОДД призвал водителей в Москве быть аккуратнее

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских автолюбителей быть внимательнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.
Завтра в в Москве обещают сильный ветер, снег, гололёд и вот это все. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно.— ЦОДД (@gucodd) 24 февраля 2019 г.
Поберегите себя для весны. pic.twitter.com/JYN5GHIuaI
В центре отметили, что завтра в городе ожидается снег, сильный ветер и гололёд.
— Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Всё как обычно. Поберегите себя для весны, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщил, что в Москве введён жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
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