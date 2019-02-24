Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Ким Чен Ыном

Ранее американский президент заявил, что не собирается обсуждать с северо-корейским лидером вывод военных из Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "продолжения прогресса" на предстоящем саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своём твиттере.

— Я уезжаю завтра рано утром в Ханой, Вьетнам, на саммит с Ким Чен Ыном, где мы оба ждём продолжения прогресса, достигнутого на первой встрече в Сингапуре, — написал Трамп.

Также он добавил, что 23 февраля провёл продуктивные переговоры с китайскими властями по вопросам торговли и теперь ему бы хотелось обсудить с КНДР вопрос денуклеаризации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается обсуждать с Ким Чен Ыном вывод военных из Южной Кореи.