Расскажут всё. Зеленский поссорился со своим Telegram-каналом из-за Тимошенко

Поводом для этого послужил опрос, не согласованный с кандидатом, в котором фигурировала Юлия Тимошенко.

Украинский шоумен и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский поссорился со своим Telegram-каналом. Теперь его авторы грозятся рассказать всю правду о работе команды кандидата.

— Вследствие определённых событий в штабе Зеленского наш канал обвинили в фейковости, и сейчас работники штаба всем рассказывают, что канал был "взломан", — говорится в сообщении канала.

Поводом для этого послужил опрос, не согласованный с кандидатом, в котором фигурировала Юлия Тимошенко.

В опросе участникам предлагалось выразить мнение, как они воспринимают возможную связку президент Зеленский — премьер Тимошенко. Его целью было показать многократные обсуждения раздела власти в стране в других штабах.

По словам авторов канала, они работали безвозмездно, при этом в их адрес сыпятся вот такие обвинения. Также они заявили, что получили возможность рассказать всю правду о работе команды Зеленского.