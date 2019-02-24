"Опозорю родителей". В Челябинске директор отчитала учеников за кражу булочек

Директор учебного заведения пригрозила старшеклассникам вычислить воров по камерам наблюдения и опозорить их родителей на всю школу.

В Челябинске директор местной школы пригрозила ученикам, ворующим еду из столовой, опозорить их родителей перед всем учебным заведением. Аудиозапись речи директора была опубликована в социальных сетях.

Разговор происходил в школе № 15. Директор учебного заведения заявила, что ей "омерзительно ловить одиннадцатиклассника", который ворует булки со стола, и добавила, что все их действия фиксируются на камеру видеонаблюдения.

— Ещё раз я на камерах увижу такую ситуацию, я приглашу ваших родителей. Я их опозорю на всю школу вместе с вами, — сказала она.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни считают, что таким образом директор хотела воззвать учеников к их совести. Вторые полагают, что она была слишком резка в формулировках. Кроме того, они обратили внимание на требование директора проставить неуспевающим ученикам двойки "задним числом", а также на фразу одного из педагогов: "Вы никто, и звать вас никак".