Возгорание в музее Пушкина в Москве не обнаружено

Спасатели не обнаружили возгорания в здании музея имени А.С. Пушкина на Пречистенке в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

— Пожарно-спасательные подразделения выезжали для проверки по адресу: улица Пречистенка, д. 12/2. В ходе проверки признаков загораний не выявлено. Вызов ложный, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что из Пушкинского музея эвакуировали около 100 человек — в здании сработала пожарная сигнализация.