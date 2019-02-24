Бесценная банкнота. Ростовчанин продаёт купюру с автографом Горбачёва за 2 млн

Избавиться от такой реликвии он вынужден для того, чтобы приобрести себе квартиру.

Житель Ростова-на-Дону разместил на сайте Avito.ru объявление о продаже купюры с автографами Михаила и Раисы Горбачёвых.

По данным портала Donday, встретиться с первым и последним президентом СССР мужчине удалось в 1996 году, когда тот приезжал в Ростов-на-Дону вместе со своей супругой. Герой истории в то время работал в гостинице "Интурист" маляром. Увидев политика с женой, он попросил у них автограф, однако, так как у него не было с собой никакой бумажки, он дал им купюру номиналом в 10 тысяч рублей.

Избавиться от такой реликвии он вынужден для того, чтобы приобрести себе квартиру.