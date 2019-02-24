Врач назвала главную опасность слабоалкогольных напитков

Любителей выпить предупреждают, что употребление любого спиртного может привести к гепатиту, гастриту или панкреатиту.

Чем чаще человек пьёт слабоалкогольные напитки, тем быстрее привыкает к определённому количеству алкоголя и приобретает зависимость от него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко.

По её словам, все виды слабоалкогольных напитков на начальном этапе приучают организм человека к определённой дозе алкоголя и снимают психологические барьеры.

— Человек считает, если напиток слабоалкогольный, то его можно употреблять и при этом не попасть в зависимость. Одним из факторов формирования алкоголизма и одним из сигналов его наличия является желание опохмелиться, — сказала Шоренко.

Вместе с тем эксперт предупреждает, что любое количество спиртного, попав в организм, вызывает некоторые изменения во внутренних органах, а это может привести к гепатиту, гастриту или панкреатиту.

Шоренко рассказала, если человек, пьющий малыми дозами, откажется от спиртного совсем, то ему будет проще лечить заболевания, вызванные употреблением алкоголя. Но для этого как минимум требуется прийти на приём к врачу.

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