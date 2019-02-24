Душ ценой в 10 тысяч. В гостинице "Украина" в Киеве обокрали британца

В гостинице "Украина" в Киеве обокрали гражданина Великобритании, пока тот принимал душ в своём номере. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Инцидент произошёл вечером, 23 февраля. Из номера 26-летнего мужчины украли около 10 тысяч гривен — всё, что он снял с карты.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения и уже завела уголовное дело по статье "Кража".

Отмечается, что это уже не первый случай, когда обворовывают постояльцев гостиницы "Украина". Как правило, жертвами злоумышленников становятся иностранные туристы.