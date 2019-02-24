Кравчук пожаловался, что получает депутатскую пенсию вместо президентской

Экс-президента возмутил не размер выплат, а оценка его стараний на благо государства.

Бывший украинский лидер Леонид Кравчук в интервью журналу "НВ" заявил, что получает депутатскую пенсию, а не президентскую, как ему положено.

— А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию — 18 тысяч гривен, но это стыд и позор, что нет президентской, — заявил Кравчук.

Он отметил, что регулярно поднимает этот вопрос перед властями, однако не может добиться желаемого.

Политика возмущает не размер выплат, а оценка его стараний на благо государства. По его словам, в стране есть немало людей, сделавших для неё намного меньше, однако получают они гораздо больше.

— Сколько стою — столько дайте! — подытожил Кравчук.