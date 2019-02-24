Загадочная смерть. В бразильском лесу обнаружили мёртвого горбатого кита

В длину гигантское млекопитающее достигает одиннадцати метров, в ширину — шести.

На побережье острова Маражо в бразильском штате Пара обнаружили мёртвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.

В местном департаменте здравоохранения, санитарии и окружающей среды рассказали, что, когда кита нашли, он уже был мёртвым. В длину млекопитающее достигает одиннадцати метров, в ширину — шести.

— Собираются провести вскрытие. На первый взгляд — никаких травм. Поэтому нам нужно понять, что привело к гибели кита, — рассказала представительница департамента Кэти Сильва.

Как ранее писал Лайф, в конце прошлого года в Архангельской области на берег выбросился краснокнижный кит.