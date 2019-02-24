Российский скелетонист Третьяков выиграл Кубок мира

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем Кубка мира сезона 2018/2019, финальный этап которого прошёл в канадском Калгари.

Перед заключительным стартом россиянин шёл лидером тотала. Для того чтобы сохранить позиции, ему было необходимо финишировать в первой четвёрке. В итоге Третьяков безупречно справился с задачей, заняв второе место и став недосягаемым для корейца Юн Сун Бина.

Впрочем, для него это не первый подобный успех. Триумфатором общего зачёта Третьяков становился в сезоне 2008/09.

Отметим, что это не единственная громкая победа российского скелетона в этом сезоне. Днём ранее свой первый Кубок мира выиграла Елена Никитина.