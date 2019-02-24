Саночник Павличенко рассказал, как шёл к победе на Кубке мира

Российский саночник Семён Павличенко рассказал о победе на Кубке мира по санному спорту в Сочи.

— Я 18 лет занимаюсь спортом уже, набрался опыта. Есть опыт, есть вера, есть чувство. Мы целенаправленно работали и шли к этим медалям, всегда готовы были к победе. Готовимся теперь к следующему сезону, — признался он телеграм-каналу Life Shot.

Напомним, Семён Павличенко стал победителем общего зачёта Кубка мира по санному спорту, набрав 788 очков. На втором месте — его соотечественник Роман Репилов (718), немец Феликс Лох (685) — третий.