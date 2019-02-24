Военные Бангладеш застрелили мужчину, пытавшегося угнать самолёт

Преступник был психически неуравновешенным и хотел поговорить с премьером страны и своей женой.

Военные Бангладеш убили мужчину, который предпринял попытку угнать самолёт авиакомпании Biman Bangladesh во время рейса из Дакки в Дубай. Об этом сообщает Daily Star.

Злоумышленник был застрелен в ходе спецоперации, которая продолжалась восемь минут. При себе у него был найден пистолет. Отмечается, что он был психически неуравновешенным и хотел поговорить с премьером страны и своей женой.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестный захватил самолёт во время перелёта из Дакки в Дубай, после чего борт совершил экстренную посадку в аэропорту города Читтагонг в Бангладеш.