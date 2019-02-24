Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Первый заместитель главного редактора "Страна.UA" подчеркнула, что виновных за убийства во время протестов призовут к ответу.

Украинская журналистка Светлана Крюкова раскритиковала участников Майдана за то, что они привлекают к себе внимание, играя на теме протестов. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Она подчеркнула, что представители власти и участники "Евромайдана" выделяют свою особенную роль в протестных акциях. По её мнению, никто уже не верит в то, что виновных за убийства на Майдане призовут к ответу.

Крюкова отметила, что каждый раз, когда у власти есть хотя бы небольшой повод что-нибудь рассказать о расследовании преступлений во время протестов, они "начинают варить кашу из топора".

— Даже если у них ничего нет — они берут Бабченко, обливают его томатным соком, укладывают на пол и делают на этом большую историю, — сказала журналистка.

При этом она считает, что украинские власти намеренно выводят тему преступлений на Майдане из повестки дня.

В прошлом году украинский журналист и писатель Остап Дроздов обвинил соотечественников в невежестве.