Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Украинская журналистка Светлана Крюкова раскритиковала участников Майдана за то, что они привлекают к себе внимание, играя на теме протестов. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.
Она подчеркнула, что представители власти и участники "Евромайдана" выделяют свою особенную роль в протестных акциях. По её мнению, никто уже не верит в то, что виновных за убийства на Майдане призовут к ответу.
Крюкова отметила, что каждый раз, когда у власти есть хотя бы небольшой повод что-нибудь рассказать о расследовании преступлений во время протестов, они "начинают варить кашу из топора".
— Даже если у них ничего нет — они берут Бабченко, обливают его томатным соком, укладывают на пол и делают на этом большую историю, — сказала журналистка.
При этом она считает, что украинские власти намеренно выводят тему преступлений на Майдане из повестки дня.
В прошлом году украинский журналист и писатель Остап Дроздов обвинил соотечественников в невежестве.
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