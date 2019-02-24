"Уловка для прикрытия тирании". Болтон скептически оценил референдум на Кубе

Вашингтон скептически относится к референдуму по вопросу принятия конституции на Кубе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— Сегодняшний конституционный референдум на Кубе является ещё одной уловкой кубинского режима для прикрытия репрессий и тирании, — написал он в своём твиттере.

При этом Болтон отметил, что США поддерживают "призывы кубинского народа к свободе и демократии".

Как сообщал Лайф, ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео рассказал, что Белый дом настроен на смену власти не только на Кубе и в Венесуэле, но и в Никарагуа.