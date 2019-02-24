"Рассматриваем все варианты". Помпео не исключил военной операции в Венесуэле

Ради демократии в Венесуэле Белый дом готов предпринять любые меры. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox news.

По словам политика, в ближайшее время Белый дом сосредоточит усилия на поддержке главы оппозиции Хуана Гуайдо, доставке гуманитарной помощи, а также укреплении международной коалиции.

— У них есть правомерно избранный временный президент господин Гуайдо, и (мы. — Прим. Лайфа) продолжим поддерживать его. Американский народ проявил великодушие, направив две сотни тонн продовольствия, лекарств, наборов предметов гигиены для венесуэльцев. И мы продолжим собирать международную коалицию, чтобы за голосом венесуэльского народа стояла сила, — заявил он.

Напомним, ранее Помпео рассказал, что Белый дом настроен на смену власти не только в Венесуэле и на Кубе, но и в Никарагуа.